「渾身のタックルに『ブス』の台詞」...アイドルが「ぶつかりおじさん」遭遇を報告　対応に心配の声「逆上する人とかも」

アイドルユニット「虹色の飛行少女」のメンバーで俳優の江崎葵さんが、2025年10月20日にXで、駅や街中で主に女性に対しわざとぶつかってくる、いわゆる「ぶつかりおじさん」に遭遇したことを報告した。

江崎さんは反撃したといい、この対応に称賛の声が寄せられた一方、心配する声も寄せられている。

「もらいっぱなしじゃ申し訳ないので...」おじさんに反撃

江崎さんは「ぶつかりおじさんに遭遇しました！！」と報告。「なんと！渾身のタックルに『ブス』の台詞付き特大レスをもらいました」と、暴言も吐かれたことを明かした。

江崎さんは「もらいっぱなしじゃ申し訳ないので」として、「すぐに追いかけて3倍ほどのタックルと『ハゲ』の台詞付きレスで返しました」と、「ぶつかりおじさん」に対し反撃したことを伝えた。

この投稿に、「怖いし痛かったし触れたくもなかっただろうに、頑張ったね」「よくやった！！」「素晴らしい」と、江崎さんの心情に寄り添い、行動を称賛する声が寄せられた。一方で、「自分から仕掛けてきたのに逆上する人とかもいるから気をつけてね」「やったらやり返す精神は見習いたいけど...昨今物騒な事が多いから気をつけてね」など、心配する声も寄せられている。