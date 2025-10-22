J-CAST ニュース

山尾志桜里氏「多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別では」　女性首相誕生めぐり持論

2025.10.22 11:15
政治班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   元衆院議員の山尾志桜里氏が2025年10月21日、女性首相をめぐる持論をXに投稿し、ネットの注目を集めている。

  • 街頭演説する山尾志桜里氏。2025年の参院選に無所属で出馬した
    街頭演説する山尾志桜里氏。2025年の参院選に無所属で出馬した
  • 山尾志桜里氏の指摘。「女性総理だからといって多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別」だとしている
    山尾志桜里氏の指摘。「女性総理だからといって多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別」だとしている
  • 街頭演説する山尾志桜里氏。2025年の参院選に無所属で出馬した
  • 山尾志桜里氏の指摘。「女性総理だからといって多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別」だとしている

「女性初の総理の座を掴み取った高市さん。これはやはり偉業！」

   山尾氏は、同日に行われた衆院本会議の首相指名選挙で、高市早苗氏が第104代首相に選出されたことを受け、「女性をアピールせず、政策勝負でサバイブし、だからこそ女性初の総理の座を掴み取った高市さん。これはやはり偉業！」と称賛した。

   その上で、立憲民主党の蓮舫参院議員が同日、Xで「女性首相誕生が現実味を帯びています。形式ではなく、中身で『多様性』を示せるかが問われます」とつづっていたことに反応した。

   蓮舫氏は「女性議員の存在は、社会の鏡。誰もが声を上げられる政治を『前提』に。私は声をあげ続ける」などとしていた。

   山尾氏は蓮舫氏の投稿について、「その高市総理に対し、『中身で「多様性」を示せるか』と問う蓮舫さん。しかし、女性総理だからといって多様性重視の政治を勝手に期待するのは、属性差別では」と疑問を呈した。

   その上で、「性別関係なく一国の総理には、国民の多様性と国家としての一体性のバランス、難しい舵取りに汗をかいてほしい。保守を背負う高市総理だからこそ、自陣を説得し実現できる中道リベラルな政策もあると思う。期待します」としている。

「性別は関係ないのが本来」「差別が含まれていませんか？」
続きを読む
1 2
全文表示
女性首相
山尾志桜里
蓮舫
高市早苗
姉妹サイト