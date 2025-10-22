「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、大リーグで苦しんだ理由は「パワー不足」...韓国出身の元大リーガー指摘「直球の対応が容易でない」

大リーグのピッツバーグ・パイレーツで内野手としてプレーした韓国出身のカン・ジョンホ氏（38）が、サンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の「パワー不足」を指摘した。

イの今季は打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁

カン氏は、韓国を代表するスラッガーで、13年に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場した。

韓国プロ野球（KBO）リーグで活躍し、14年オフにポスティングシステムを利用してパイレーツに移籍した。当時の米メディアによると、4年総額1100万ドル（当時レートで約11億8600万円）の契約だったという。

大リーグでは4年通算で打率.274、46本塁打、120打点を記録。19年シーズンを最後に、パイレーツを退団し、現役引退した。現在は後進の指導に当たっているという。

カン氏は、韓国メディア「OSEN」の取材に対し、大リーグ2年目のイの今シーズンを独自分析した。

イは23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに移籍。大リーグ1年目の24年は、5月に左肩を負傷して戦線離脱し、そのままシーズンを棒に振った。

実質、大リーグ1年目の今シーズンは、シーズンを通して好不調の波が激しかった。センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録。出塁率と長打率を合わせたOPSは.735だった。

KBO時代に比べ、大きく打率を落としたイ。カン氏は、期待されたほどの結果を残せなかったイの打撃について、「直球への対応が容易でないため、変化球への対応も難しくなる」とした上で、次のように分析した。