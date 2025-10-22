「万博ロス」勢はハロウィーンで鳥取へ...会期後もミャクミャク登場　平井知事とAKB48がコスプレでPR

「ハロウィーンの聖地」を目指す鳥取県が、大阪・関西万博の閉幕を惜しむ「万博ロス」の人々をターゲットにイベントを開く。2025年10月22日に都内で開かれた記者発表会では、平井伸治知事が吸血鬼のコスプレで「サキュウ血鬼 ドサキュラ」として登場。都心でのハロウィーンコスプレが問題になる中、鳥取砂丘であれば「人の迷惑になることはあまり考えられない」とPRした。

「鳥取砂丘という広大なところ」では「人の迷惑になることはあまり考えられない」

県がPRしているのは、10月26日に鳥取砂丘で開く「鳥取砂丘ハロウィンパーティー after EXPO2025」。「万博が終わり、寂しさを感じる人も世界各国の衣装で仮装して、万博を懐かしもう」という触れ込みで、平井氏は

「（ハロウィーンは）どうも大都会では楽しみづらい、そういう大人の事情がいろいろあるようだ。そこで鳥取砂丘という広大なところ、ここでは人の迷惑になることはあまり考えられない」

とアピールした。ミャクミャクも登場予定で、イベント内「大仮装パレード」のゴール地点で参加者を出迎えるという。

記者発表会には、鳥取県をPRする動画企画「AKB48とっとり女子旅」に出演したAKB48の徳永羚海（れみ）さん（19）、永野芹佳さん（24）の2人も登場し、「鳥取ハロウィン楽しみ大使」に任命された。

大阪府出身の永野さんはプライベートでも仕事でも何回か鳥取を訪れたことがあるといい、「鳥取県の魅力をお伝えできるようなイベントにしていきたい」と意気込んだ。

鳥取県出身の徳永さんはサプライズで「とっとりふるさと大使」にも任命。平井氏から委嘱状と名刺を渡されると、

「台本にも書いていなかったのですごく驚いているんですけど、『とっとりふるさと大使』になりたいという気持ちはずっとあって、夢だったので、直接平井知事から任命していただいて本当に光栄に思います」

と笑顔を見せていた。

