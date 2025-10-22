J-CAST ニュース

「万博ロス」勢はハロウィーンで鳥取へ...会期後もミャクミャク登場　平井知事とAKB48がコスプレでPR

2025.10.22 17:45
社会班
   「ハロウィーンの聖地」を目指す鳥取県が、大阪・関西万博の閉幕を惜しむ「万博ロス」の人々をターゲットにイベントを開く。2025年10月22日に都内で開かれた記者発表会では、平井伸治知事が吸血鬼のコスプレで「サキュウ血鬼 ドサキュラ」として登場。都心でのハロウィーンコスプレが問題になる中、鳥取砂丘であれば「人の迷惑になることはあまり考えられない」とPRした。

  • 吸血鬼姿の鳥取県の平井伸治知事（左）とAKB48の鳥取出身メンバー、徳永羚海（れみ）さん（右）。「とっとりふるさと大使」の委嘱状と名刺が手渡された
  • AKB48の永野芹佳さん。大阪府出身だ
  • 「とっとりふるさと大使」の名刺を手に笑顔を見せるAKB48の徳永羚海さん
  • 鳥取県の平井伸治知事。マント姿が映える
  • 衣装を後ろから見ると…？
  • 「鳥取砂丘ハロウィンパーティー　after EXPO2025」は10月26日に開かれる
「鳥取砂丘という広大なところ」では「人の迷惑になることはあまり考えられない」

   県がPRしているのは、10月26日に鳥取砂丘で開く「鳥取砂丘ハロウィンパーティー　after EXPO2025」。「万博が終わり、寂しさを感じる人も世界各国の衣装で仮装して、万博を懐かしもう」という触れ込みで、平井氏は

「（ハロウィーンは）どうも大都会では楽しみづらい、そういう大人の事情がいろいろあるようだ。そこで鳥取砂丘という広大なところ、ここでは人の迷惑になることはあまり考えられない」

とアピールした。ミャクミャクも登場予定で、イベント内「大仮装パレード」のゴール地点で参加者を出迎えるという。

   記者発表会には、鳥取県をPRする動画企画「AKB48とっとり女子旅」に出演したAKB48の徳永羚海（れみ）さん（19）、永野芹佳さん（24）の2人も登場し、「鳥取ハロウィン楽しみ大使」に任命された。

   大阪府出身の永野さんはプライベートでも仕事でも何回か鳥取を訪れたことがあるといい、「鳥取県の魅力をお伝えできるようなイベントにしていきたい」と意気込んだ。

   鳥取県出身の徳永さんはサプライズで「とっとりふるさと大使」にも任命。平井氏から委嘱状と名刺を渡されると、

「台本にも書いていなかったのですごく驚いているんですけど、『とっとりふるさと大使』になりたいという気持ちはずっとあって、夢だったので、直接平井知事から任命していただいて本当に光栄に思います」

と笑顔を見せていた。

（J-CASTニュース編集委員 兼 副編集長 工藤博司）

