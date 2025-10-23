小森純、三男が幼稚園に通い出すも...1か月で退園　「ちょっとこれ、やばいなって」理由を激白

タレントの小森純さん（39）が、2025年10月17日にYouTubeを更新。三男が幼稚園を辞めたことを報告した。

「けっこう大ざっぱというか、ものがなくなる」

小森さんは2011年、元モデルの今井諒さん（40）と結婚 。14年6月に長男、16年3月に次男、22年10月に三男を出産した。

25年10月17日のYouTubeでは、「今日はね、三男のことをちょっと話してみようかな」と切り出した。

現在は認可外保育施設に通っているが、今年の4月、「実は違う幼稚園に行ったんですよ」。新しくバイリンガルの幼稚園ができるということで、「ちょっと行ってみようか」と、入園したという。しかし「1か月せずに辞めましたよ」と明かした。

辞めるまでに起こった出来事を、こう語った。

「登園の時間あるじゃないですか。行くじゃない。開いてないんだよね」「ようやく開いたなと思うと、門が。園長先生が『グッドモーニング』って言うんですよ。いやいや、グッドモーニングの前に言うことない？ みたいな」

「けっこう大ざっぱというか、ものがなくなる（こともあった）。カトラリーってあるじゃないですか、スプーンとか入ってる。あれの中身がなくなったりとか」「ある日は水筒がなくなったりとか」