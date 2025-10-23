首相官邸X、深夜3時台に高市首相決意の言葉投稿「果敢に働いて...」　「中の人」のワークライフバランス心配する声も

首相官邸公式Xは2025年10月22日、「絶対にあきらめない決意をもって、国家国民のため、果敢に働いてまいります」と、高市早苗首相の新内閣発足にあたっての決意の言葉を投稿した。しかし、この投稿時刻が深夜3時29分だったことから、職員のワークライフバランスを心配する声などが上がり、波紋が広がっている。

高市首相、22時の会見後にも予定「閣議等々ございますので」

首相官邸公式Xは22日3時29分、高市首相の写真とともに次のように投稿した。

「新内閣は、『決断と前進の内閣』です。今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作るとともに、世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻します。絶対にあきらめない決意をもって、国家国民のため、果敢に働いてまいります」

これは、21日夜に行われた記者会見での高市首相の言葉を抜粋したものだ。

続けて22日3時56分には、記者会見の動画と発言の文字起こし記録を掲載した首相官邸のウェブページのリンクを投稿した。

Xでは、深夜の投稿に「公務員のワークライフバランスどうなってるんでしょうね、、、」「何時まで働いてるんですか...」「ちゃんと休むのも仕事の内です」といった声が寄せられた。

なお、21日の記者会見は22時から開始された。会見の時間は40分超で、最後に高市首相は「この後閣議等々ございますので」と、その後も予定が続くことを伝えていた。

高市総理をめぐっては、自民党の総裁に選出された際、「私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて、働いてまいります」と意気込みを語ったことが、波紋を呼んでいた。