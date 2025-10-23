NBA生中継で「めっちゃかわいい子」客席の美女に騒然　本人が名乗り「レブロンの後ろに座ってた日本人です」

セクシー女優の葵いぶきさんが、2025年10月22日にXを更新。日本時間のこの日に行われた、米プロバスケットボール・NBAの開幕戦で、生中継のカメラに抜かれたことを明かした。

「レイカーズが負けたのどうでも良くなるレベル」の声

22日のロサンゼルス・レイカーズ対ゴールデンステート・ウォリアーズ戦は、日本でも生中継・生配信で見ることができた。

その中で、ベンチに座るレブロン・ジェームズ選手の後ろに、日本人女性が映る場面があった。Xでは「今レブロンの後ろめっちゃ可愛い子いなかったか」「レブロンの後ろにいる可愛いこ誰？」「レブロンの後ろの子くそ可愛い」など、騒然となった。

話題になったことを受け、葵さんはXで「レブロンの後ろに座ってた日本人です」と投稿。オーバーサイズのパーカーの上に、レイカーズのユニフォームを着て客席に座る写真を公開した。

Xユーザーからは「可愛くて試合集中できんかったっす」「まじで可愛すぎてレイカーズが負けたのどうでも良くなるレベルだった 同じ空間にいたかった...」「あまりの可愛さにファンになりました」「めっちゃかわいい。ユニ似合ってる」などのコメントが寄せられている。