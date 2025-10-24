フジ木村拓也アナ、イケメンすぎ人力車の車夫姿で話題沸騰　15年前ビフォ＆アフ公開で「めっちゃカッコいい」

フジテレビアナウンサーの木村拓也さん（35）が2025年10月19日、自身のインスタグラムを更新。大学時代、東京・浅草で人力車の車夫をしていたことで知られる木村アナが、現在と15年前とのビフォー＆アフターの写真を披露した。

「学生時代の写真と並べると」

木村さんは、「35歳←→20歳」とコメントを添えて、人力車を持つ現在の姿と、15年前の自分を比較する写真を投稿。

人力車の車夫の格好で「先日人力車俥夫日本一を決める大会にエキシビション参加しました」と報告し、「人力車をしっかりと引くのは、木村拓也の『上を向いて歩こう』以来です。2016年-2018年まで全国を旅していました」とつづった。

本人は「学生時代の写真と並べると....当時よりも表情が朗らかに柔らかくなりました...かね？（老けましたけど....笑）」と自身の写真を比較し、コメントを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、法被と股引、地下足袋を着用。2枚目の写真では、同じような構図で撮影された15年前の写真を公開し、3枚目ではそれぞれの写真を並べて配置していた。

この投稿には、「相変わらず素敵です！」「今もさらに素敵で」「いつまでもイケてる」「イケメンすぎます」「どちらもめっちゃカッコいい」といったコメントが寄せられている。