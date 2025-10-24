「二股疑惑」報道の波紋のバレー高橋藍選手、Xで謝罪　詳細明かさず「プレーに集中してまいります」

インフルエンサーと人気セクシー女優に「二股」をかけているとの疑惑が報じられていたバレーボール男子日本代表の高橋藍選手が2025年10月23日、自身のSNSで謝罪した。

「私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省」

高橋選手をめぐっては、週刊文春電子版が21日にギャルインフルエンサーのuka.さんと高橋選手の交際を報じた。それぞれの事務所は、「個人のプライベートに関しましては本人に任せております」と回答したという。この翌22日、先述の「二股疑惑」が報じられた。

記事では、高橋選手がセクシー女優・河北彩伽さんとホテルに宿泊したことなどを取り上げている。高橋選手は同誌の取材に対して、uka.さんも河北さんも「友達」だと説明。高橋選手、uka.さん、河北さんの所属事務所はそれぞれ、「個人のプライベートに関しては本人に任せております」と回答したという。

こうした中、高橋選手は23日に自身のXとインスタグラムのストーリーズに謝罪文を投稿した。いずれも同じ文章だった。

詳細は明かさず、「この度は、私のプライベートが報道され、お騒がせしたことを反省しており、お詫び申し上げます」と謝罪。その上で、今後についてつづった。

「明日より開幕するSV.LEAGUE 2025-26シーズンでのプレーに集中してまいります」

高橋選手の投稿には、3300件を超えるコメントが寄せられた。落胆しつつも応援するファンの声が多い。

「プライベートは自由だし、プレイとは関係ないから応援はしてるけど、努力の時間も全て軽視して見ちゃう人も必ずいる。せっかくすごい選手なんだから、自分の努力が軽視されないようにして欲しいな」

「プライベートは藍くんのものだから何も言わない。ただもう少し自分の立場を考えて行動してほしかった。こんな事で今まで積上げてきたものを壊さないでほしい。あとはバレーボールをしている姿で示してほしい。これからも応援してます！」

なお、高橋選手の公式ファンクラブサイトや所属チームのサントリーサンバーズ大阪は、24日10時時点で本件に触れていない。