大炎上のヒカル、登録者が「リアルに30秒で1000人とか減る」当時の心情激白　オープンマリッジ宣言の騒動で

YouTuberのヒカルさんが2025年10月23日、YouTuberのカジサックことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太とのコラボ動画を公開。その中で、炎上時のチャンネル登録者数の減少について明かしている。

「自分の思った反応が得られなかった」

ヒカルさんは9月14日に投稿した動画の中で、5月に結婚したばかりの元カリスマキャバ嬢・進撃のノアさんとの関係を「オープン・マリッジ」にすることを公表。ヒカルさんが「ハーレムがいい」「ハーレムにいないと意味がない」などと発言したことなどから大炎上する事態になった。

動画投稿前にはチャンネル登録者数は約507万人だったものの、一晩で7万人ほど減少。その後も右肩下がりとなっており、10月24日時点でチャンネル登録者数は約25万人減の約482万人となっている。

カジサックさんとのコラボ動画の中でヒカルさんはこの炎上騒動に触れ、当時の落ち込み具合について「普通の人のへこむっていうのとはちょっと感覚は違うかもしれないですね」と明かしつつ、「僕の中では、自分の思った反応が得られなかったっていうショックと悔しさと、そういうのがでかかったですね。あと、勘違いされたっていうところもあったし」と説明した。