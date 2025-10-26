J-CAST ニュース

渡辺謙、66歳の誕生日に...娘・杏と笑顔の親子2ショ　ファンも感激「めちゃくちゃ素敵です」

2025.10.26 14:00
エンタメ班
   俳優の渡辺謙さん（66）が2025年10月22日、自身のインスタグラムを更新。俳優でモデルの杏さん（39）との親子でのツーショットを披露した。

「66歳のお祝いをしていただき、感謝です」

   渡辺さんはファッションブランド「ブルネロクチネリ」のイベント参加を報告するとともに、「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いをしていただき、感謝です」と感謝の言葉を寄せた。また、「お祝いメッセージも沢山。皆さんありがとうございました」と締めくくっている。

   インスタグラムには、小雪さんを交えたスリーショットのほか、長女の杏さん、石田ゆり子さん、玉森裕太さんとのツーショットを含む5枚の写真を投稿。渡辺さんはベージュのスーツ姿のほか、紺色のストライプスーツにグレーのネクタイを合わせたスタイルも公開。杏さんは、紺色のキルティングのジャケットに白シャツ、茶色のリボンタイを合わせたスタイルで、にこやかな笑顔を見せている。

   この投稿には、「お誕生日おめでとうございます」「素敵な一年になりますように」「杏ちゃんとの親子ツーショ最高です」「杏さんとのお写真に感激しています」「杏さんとの親子ショットめちゃくちゃ素敵です」といったコメントが寄せられていた。

