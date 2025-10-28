【ドジャース】キム・ヘソン、延長18回「総力戦」死闘も出場なし...韓国メディア諦めムード「信頼されない冷厳な現実」

韓国メディアが、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の現状を悲観的に報じた。

大谷は4打数4安打2本塁打3打点の大活躍

ドジャースは2025年10月28日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムでワールドシリーズ（WS）第3戦を行い、トロント・ブルージェイズに延長18回サヨナラ勝ちした。

試合は2回にドジャースが、テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）のソロ本塁打で1点を先制。3回には、大谷翔平選手（31）にソロ本塁打が飛び出した。

4回に4点を失いリードを奪われるも、5回に同点に追いついた。6回に再び1点をリードされるも、その裏に大谷のソロ本塁打で同点とした。8回以降、両軍得点はなく延長17回までゼロが続いた。

試合が動いたのは延長18回。先頭打者フレディ・フリーマン内野手（36）が、センター方向にサヨナラ弾を放ち試合を決めた。試合は6時間を超える死闘となった。

大谷は「1番・DH」でスタメン出場し、4打数4安打2本塁打3打点の大活躍。延長戦に入ってから4連続申告敬遠で、延長17回の打席はストレートの四球だった。

WS第3戦は両軍、選手を総動員しての死闘となったが、キムに出場機会は巡ってこなかった。韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は「18回の『死闘』勝者はドジャース、ブルージェイズを破り2勝1敗...キム・ヘソンまた欠場」とのタイトルで、キムの現状を悲観的に報じた。