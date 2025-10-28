高市首相、遅刻の理由は「トランプ大統領の部屋で野球を」　ホワイトハウスが「証拠」投稿...「本当に観てたのか」

高市早苗首相は2025年10月28日、トランプ米大統領との会談前の式典で、開始が遅れた理由を「トランプ大統領の部屋で野球を見ておりました。1対0でドジャースが勝ってます」と伝え、笑いを誘った。その後、米ホワイトハウス公式Xがその「証拠」となる画像を公開し、「本当にワールドシリーズ観てたのか」といった驚きの声が広がっている。

試合は延長18回の末ドジャースが勝利

この日はワールドシリーズ、ドジャースとブルージェイズの第3戦目が行われていた。試合は延長18回の末、フレディ・フリーマン選手がサヨナラ本塁打を打ち、ドジャースが勝利した。

同日午後、ホワイトハウス公式Xは、「ドナルド・J・トランプ大統領と日本の高市首相がワールドシリーズを観戦！」というコメントとともに、テレビの前に座り笑顔で話すトランプ大統領と高市首相の写真を公開した。

Xではこれに、「和やかなのが伝わる」「そっか、これで遅刻したんだ」「結構絵になるね」「本当にワールドシリーズ観てたのか」「確かに時間も忘れてそうなくらい、お2人で夢中になってるのがわかる」といった声が寄せられた。