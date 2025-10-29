高市早苗首相、はちきれんばかりの笑顔でトランプ大統領と2ショット　「私の素晴らしい盟友」

高市早苗首相（64）が2025年10月28日にXを更新し、アメリカのトランプ大統領（79）とのツーショット写真を公開した。

アメリカ軍横須賀基地を訪問

約6年ぶりに来日し、28日には高市首相との日米首脳会談を行ったトランプ大統領。その後、トランプ大統領は高市首相とともに米軍ヘリでアメリカ軍横須賀基地を訪問した。

28日夜、高市首相はXを更新し、「私の素晴らしい盟友のトランプ大統領と共に！」とつづり、ヘリ内で撮影したと思われるトランプ大統領とのツーショットを公開した。

トランプ大統領は「USA」のキャップを被って満面の笑みを浮かべており、トランプ大統領が座る椅子の肘掛けにもたれるようにして写る高市首相もはちきれんばかりの楽しそうな笑顔となっていた。

この投稿には、「With my wonderful ally and friend, ＠realDonaldTrump!」と英語でもつづられていた。

このポストに高市首相の元には、「とても良い雰囲気ですね！」「トップ同士の関係は直接国益に反映されるので、大成功だったのではないでしょうか」という声が集まっていた。