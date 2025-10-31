Luup新車両「Unimo」にさっそく懸念の声も　若者が歩道を時速20キロで走るのではないか？安全対策を聞いた

電動キックボードなどのシェアリングサービスを運営するLuup（東京都品川区）が開発した三輪の新型車両「Unimo」（ユニモ）が注目を集めている。16歳以上なら免許不要で乗車でき、車道では時速20キロメートル、歩道では時速6キロメートルで走行できる。

この車両は、若者から高齢者まで幅広い世代が扱える「ユニバーサルカー」として設計されている。だがSNS上では、若者が歩道を時速20キロメートルで走るのではないか、免許返納後の高齢者が乗っても安全なのか、と懸念する声が上がった。Luup広報に取材した。

3本柱の安全対策、警察とも連携

Unimoは、Luupと自動車部品大手のアイシンと共同開発した。座りながら運転できる三輪の車両になっている。「特定小型原動機付自転車」という区分のため、16歳以上なら免許不要で乗れる。2026年度中にまずは複数地域で実証実験を行う方針だ。実用化はその先になるだろう。

同社の広報は、Unimoを含めた車両全体の安全対策を取材に説明した。3つの基本方針があるという。

1つ目はルールの周知である。行政機関監修の公式テストをアプリ上で全員に実施し、1問でも間違えると最初からやり直しになり、全問正解しないと利用できない仕組みにしているという。また、SNS上でのルール啓発や安全講習会の開催などにも取り組んでいる。

2つ目はルールを知りながら違反する者への対処。25年3月に発表した違反者検知システム「LUDAS」（ルーダス）で、GPSデータをもとに逆走や進入禁止エリアへの侵入を検知し、違反内容に応じてスコアを加算する。そして一定水準を超えると、アカウントを停止している。

また25年11月7日からは、警察と連携し、検挙された利用者の情報を受け、違反者への対処を強化する。

3つ目は知らずに起こる違反の防止だ。進入禁止場所を事前に知らせる機能を導入し、マップ上に表示している。また、乗車前に目的地を設定することで、ルート上にある特有の規制区域を自動検出し、個別にアラートを表示しているという。

このほか、飲酒運転対策として、週末や夜間に警備員を配置し、抜き打ちチェックも実施している。広報は「将来的には、全車両にカメラを搭載し、自動運転化することで、ほぼすべての違反を遠隔・現地で検知可能な状態になるのを目指しています」と述べる。

Unimoについては、「現在ユニバーサルモデルのため、これから皆様のご意見を伺いながら進化させていただく所存です。既存車両同様に安全対策は車両の開発とあわせてIoT等も活用し講じてまいります」と回答した。