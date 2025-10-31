伊東市・田久保市長、「明日以降はいち市民」として情報発信...誤報・中傷には「抗議と訂正」　31日失職見通し

静岡県伊東市の田久保眞紀市長が2025年10月31日にXを更新し、今後誤報や推測記事に対し、抗議をしていく意向を明らかにした。

「みなさんに直接、鋭意情報発信をしていきます」

学歴詐称疑惑で物議を醸した田久保市長。9月1日には議会は1度目の不信任決議を可決したが、田久保市長は辞職せず、議会を解散した。

10月19日に市議会選挙の投開票が行われ、不信任案に賛成した全議員18人が当選。31日の臨時会では2度目の不信任決議案が可決された場合、田久保市長は即日失職になる見通しとなっている。

臨時会当日の31日、田久保市長はXで、「本日の臨時会は、先の台風被害を受けた市民の方々やインフラ復旧の為に使う予算を出来るだけ早く執行したい為、早々に決定して準備を進めて参りました。又、その説明についても、何度も報道を通じてお話ししてきました」と、臨時会の目的があくまで台風15号の災害復旧にかかる補正予算の名目で行われるということを強調した。

一方、田久保市長は「ウェブ版のニュースなどで、確認の取材を取らない誤報や推測記事が相変わらず多く、改善の兆しが見えない」と指摘。「今までは黙認してきましたが、今後は根拠の無い誤報や、安易な中傷に対しては抗議と訂正を求めていきます」とつづった。

また、「明日以降はいち市民としての立ち位置でみなさんに直接、鋭意情報発信をしていきます」とし、「引き続きみなさま、どうぞよろしくお願いいたします！」と呼びかけていた。