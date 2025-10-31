「忍者めしラムネ」中身に違和感、コーラ味？の声　実は茶色が正常...UHA味覚糖「誤解を生じさせてしまった」

UHA味覚糖（大阪市）のハードグミ「忍者めし ラムネ」について、グミの色をめぐり、不良品を疑うような購入者談がXで波紋を広げている。外側を包む糖衣が淡い水色なのに、中のグミが茶色で、「コーラ味」に思えたと違和感を伝えるものだった。

メーカーのUHA味覚糖は取材に、同商品はリニューアル後、中のグミに着色していないと説明。写真だけでは断定できないものの、通常品とみて、「茶色はコーラとのイメージがございますので、誤解を生じさせてしまったものと受け止めております」と謝罪した。

「黄色茶色のグミに糖衣をした製品」

発端の投稿は2025年10月下旬にXで拡散され、「マジだったらとんでもない事」「これと同じで中身だけ茶色くて腐ってんのかと思って捨てた」「自分の買ったやつもこれだったけど普通じゃないの？」「味はちゃんとラムネだし美味しすぎてハマった！」などとさまざまな声が出ていた。

中身だけが異なるフレーバーになることはあり得るのか。UHA味覚糖・広報宣伝デパートメントは30日にJ-CASTニュースの取材に応じ、下記のように説明した。

「『忍者めし ラムネ』は中のグミに着色をしておらず、黄色茶色のグミに糖衣をした製品です。画像の確認だけですので、断定はできませんが、通常品のグミだと思われます。茶色はコーラとのイメージがございますので、誤解を生じさせてしまったものと受け止めております」

ラムネ味について同様の問い合わせは複数寄せられているという。広報は「誤解を生じさせてしまい申し訳ございません」といい、先の投稿が既に削除されており、「現在は当該対象者の誤解は解けたものと理解しております」と述べている。