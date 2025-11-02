大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャースの女神3ショットで笑顔　フリーマン＆ベッツの美人妻と

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するフレディ・フリーマン選手の妻で、元モデルのチェルシーさんが2025年11月2日、自身のインスタグラム（＠chelseafreeman5）を更新。大谷翔平選手の妻・真美子さん、ムーキー・ベッツ選手の妻・ブリアナさんとの「女神」スリーショットを披露している。

大谷選手の背番号「17」入りのジャケット肩にかけ

チェルシーさんは「My girls」とつづり、ハッシュタグ「#big3 #dodgers #worldseries」と添えて、フリーマン選手、大谷選手、ベッツ選手の「MVPトリオ」の妻による超豪華なスリーショットを公開している。

3人とも、ドジャースのユニフォームをアレンジしたらしいジャケットをまとったコーデで、笑顔をのぞかせた。真美子さんは、大谷選手の背番号「17」入りのジャケットをさらりと肩にかけた着こなしで、黒いトップスとボトムスをあわせたコーデだ。

この投稿には「3人とも すごく素敵」「めっちゃいい写真」「みんな綺麗」「皆様お綺麗」「美人な奥様3人～」といった声が寄せられている。

