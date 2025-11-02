Appleの大誤算？iPhone Airに「需要はほとんどない」厳しい評価　iPhone miniの「二の舞」なのか

人間である以上、「失敗」や「誤算」は常につきまとう。Appleも例外ではないかもしれない。

「噂通りの極薄iPhone」と評され、普及が期待されていたiPhone Air。しかし、一部の報道によると、その需要はほとんどなく、Appleは製品の減産を余儀なくされているという。これが事実だとしたら、あれほど期待を集めていた画期的な新型iPhoneは、期待外れの製品だったということになってしまう。

iPhone Airの需要は「ほとんどない」？

「iPhone Airの減産」については多くのメディアが報道している。なかでも、米FORTUNEの記事は、最も辛辣な表現を見出しに掲げている。

「新しいレポートによるとiPhone Airの需要はほとんどなく、Appleは減産を余儀なくされている」――この記事によると、ユーザーは従来型のiPhone 17（無印）や、よりパワフルなiPhone 17 Proを求めているという。無印やProは納期が最大3週間となっている一方、iPhone Airは全色すぐに取り寄せられる状態になっているとのこと。

これは同じく「激薄スマホ」として話題になったサムスンのGalaxy S25 Edgeと同様の動きで、こちらは今年（25年）8月の時点で生産台数は131万台にとどまっていると伝えられている。その散々な結果を受け、サムスンは開発を中止したという報道がある。米FORTUNE記事によれば、iPhone Airも同じ事態になりかけているという。