J-CAST ニュース

「ブスと美人に分けるぞ！」終電で起きた言葉の暴力にあ然　迷惑行為で揺らぐ「公共マナー」

2025.11.03 18:00
社会班
   公共の場でのモラルが、いま揺らいでいる。

   終電という逃げ場のない空間では、たった一人の振る舞いが車内全体の空気を支配してしまう。静かに一日を終えようとする乗客たちの中に、突然放り込まれた「暴言」......その破壊力は想像以上だった。

   年の瀬の終電。東京都内を走る電車で、思わぬ騒ぎが起きた。乗り合わせていた会社員の中村恵理さん（仮名・30代）は、その一部始終を忘れられずにいるという。

  年の瀬の終電、最悪のトラブルに見舞われ…（写真はイメージ）
    年の瀬の終電、最悪のトラブルに見舞われ…（写真はイメージ）
  • 年の瀬の終電、最悪のトラブルに見舞われ…（写真はイメージ）
    年の瀬の終電、最悪のトラブルに見舞われ…（写真はイメージ）
  • 年の瀬の終電、最悪のトラブルに見舞われ…（写真はイメージ）
  • 年の瀬の終電、最悪のトラブルに見舞われ…（写真はイメージ）

凍りつく終電に酔客の一言が壊した空気

「その日は少し混んでいました。眠そうなサラリーマンやスマホを見る学生など、平和な空気が流れていました」

   しかし、その穏やかさを一瞬で壊したのが、隣の車両から入ってきた「酔っぱらいの男性」だった。

   連結部のドアが乱暴に開き、40代ほどの中肉中背の男性が千鳥足で現れたのだ。頬を赤くし、気分よく酔っている様子。そして、その口から放たれた言葉が残酷だった。

「よーし！ 今からこの車両の中を、ブスと美人に分けるぞ！」

   車内の空気が一瞬にして緊張に変わった。人々は顔を上げ、スマートフォンを握る手を止めた。男性は注目を浴びるとさらに勢いづき、女性たちに次々と指を向けていく。

「お前はブス！」「お前もブス！」「お前は......まあ、美人だな！」

   乾いた笑いもなく、誰も何も言わなかった。指を向けられた女性はうつむき、他の乗客も目を逸らす。

沈黙が続く車内　ただその場をやり過ごすしかなかった
公共マナー
電車
