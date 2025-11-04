「ウクライナのように攻められたら戦えるのか」川合俊一さん指摘　防衛費増額に「戦争は絶対にしない」でも不安

2025年11月4日放送の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ）で高市首相が表明している防衛費増額の話題を取り上げ、MCの谷原章介さん（53）が「戦争は絶対やってはいけないし、こちらから攻撃してもいけない。ただ（日本周辺で）国際的な紛争が起きた時にきちんと対峙できる力を持っておかなければいけないんじゃないかなと思う」と話した。

国は占領されたくないが・・・

元バレーボール全日本男子代表でコメンテーターの川合俊一さん（62）は「戦争は絶対にしない」と前置きしたうえで「ウクライナのように攻められた時に戦えるのかなと。バンバンバン撃たれてみんな死んでいく。国が占領されるかもしれない。すると阻止しなければいけない。戦争は絶対にしたくないけど勝手に来られた時に対処できるものは持っておきたい」とロシアによるウクライナ侵攻を例にとって不安を感じるという。

フリーアナウンサーの豊崎由里絵さん（37）は「平時の日本というのが対話を大切にする日本であってほしいし、これまではそうだったんじゃないかと思う一方で、（防衛費を増額していくと）平時の日本イコールいつでも戦争態勢に入ることはできるが入っていない日本というものにいつかたどりついてしまうのではという不安がある」と話した。