ドジャース・カーショー＆美人妻エレンさん、ステキすぎ見つめ合う夫婦2ショ　優勝パレードで2人だけの時間

2025.11.05 11:15
   ドジャースの中継局「スポーツネットLA」でリポーターを務めるキルステン・ワトソンさんが2025年11月4日、自身のインスタグラムを更新し、ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真を公開。なかには、今季限りで現役を引退するクレイトン・カーショー投手（37）と妻・エレンさんの夫婦ショットもあった。

「we love you，LA」

   ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

   チーム専属リポーターのワトソンさんは、「we love you, LA」とメッセージを添えて、優勝パレード中のドジャースの選手たちの様子を公開した。

   インスタグラムに投稿された写真のうち、カーショー投手と妻・エレンさんのツーショットはステキな1枚。優勝記念の黒いキャップを逆向きにかぶり、タンクトップ姿のカーショー投手が、ドジャースのジャケットを着こなすエレンさんと見つめあう姿がとらえられている。この時、夫婦でどんな言葉をかわしたのだろうか。

   この投稿には、「幸せな気持ちでいっぱい」「なんて素敵な写真」「ワールドチャンピオンのパレード素晴らしいですね～」「素晴らしい盛り上がり」「最高です」といったコメントが寄せられていた。

