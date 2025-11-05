「もうきついです」度重なるトレカ盗難に店が悲鳴　被害額3000万円超！倉庫が「空っぽの状態」に

人気のポケモンカードゲーム商品などを狙ったとみられる窃盗被害が相次ぎ、東京・東池袋のカード店がXで報告し、「もうきついです」と悲鳴を上げている。

警察に対応してもらったが、今回は、倉庫内の在庫ごと盗まれてしまったという。その窮状について、店に取材して話を聞いた。

「どうにか頑張ってお店は続けますが、正直なところ...」

この店は、24時間営業もしているカードショップ「NO LIMIT」で、2025年11月3日に窃盗被害をXで報告した。

それによると、この日、店とは別の場所にある倉庫内で、高額のカートン商品などすべての在庫が盗まれているのが分かった。警察に被害届を出すとし、「ご注文いただいていたお客様、大変申し訳ないですがキャンセルさせていただきます。申し訳ありませんでした」とお詫びをつづった。

この日朝に、「今日は久しぶりにポケモンカード 各種カートン販売」などとXで告知を出した矢先のことだった。「本日営業どころじゃないため閉店します」と客に謝罪し、4日朝には、警察対応が終わったため、営業再開するとお知らせを出した。

店では、窃盗被害が相次いでおり、10月25日のX投稿でも、ピカチュウの未開封BOXを3点盗まれたとして、返却しなければ防犯カメラの映像とともに警察に被害届を出すと警告した。これ以外にも、店では多数盗難に遭っているといい、情報提供を呼びかけていた。

今回は、倉庫内の在庫ごと被害に遭い、店はXでこう嘆いた。

「どうにか頑張ってお店は続けますが、正直なところ、もうきついです。なにか仕事ください！働きます！」