中町綾が決意「L.A.に住む。マジで決めた」　 「肌感が合う」と熱弁も...兄JPは「俺の将来のことも考えろ」と引き留め

登録者161万人の兄妹YouTuber「中町兄妹」の中町綾さんが2025年11月2日、公式YouTubeチャンネル「中町兄妹」で公開した動画で米ロサンゼルスに移住すると宣言した。

「すごい『生きてる』って感じがする」とL.A.の魅力を力説

「妹が急にLAに住む事決めて兄が仕事無くなるから必死に止める話wwwww」と題した動画は、兄の中町JPさんと綾さんがミスタードーナツの新作を食べながら雑談するという内容。綾さんはこれまでに複数回旅行で訪れているロサンゼルスに最近また渡航している。何の気なしにJPさんが「どうだった？L.A.は？」と尋ねると、綾さんは「楽しかった」と一言。続けて「私は今回のL.A.で決めたの。重大発表」と前置きし、「L.A.に住む。マジで決めた私は」と唐突に宣言した。

その理由について「やっぱ肌感が合う」「なんかすごい『生きてる』っていう感じがするの」と説く綾さん。JPさんが日本からたまにロサンゼルスへ行くからこそ楽しいのであって、定住するとその環境への新鮮味が薄れるといった趣旨の発言をすると、綾さんは「だからずっと住もうとは思わないよ。もう生涯私はここで過ごしていきますとかじゃなくて。普通に人生経験として私はここで色んなことを経験しときたいなと思った」と熱弁した。