Rちゃんの発言めぐり、元カレが法的措置示唆　「今まで我慢して黙ってきたけど」

YouTuberのRちゃんの元恋人でYouTuberのとしぴさんが2025年11月5日にXで、Rちゃんに法的措置を取ることを示唆した。

「亭主関白っぽいポーズをされたときに...」

Rちゃんととしぴさんは6月にYouTuberのヒカルさんのチャンネルで企画された「彼氏オーディション」を通じて結ばれたが、8月に破局したことを発表していた。

破局の理由についてRちゃんは8月11日に投稿した動画の中で、YouTubeの開設や自身のチャンネルの買取をお願いされ、「私との結婚ってビジネスなのかな」と感じたと告白。

一方、9月1日にYouTuberのみゆうさんの動画に出演した際、Rちゃんは、自宅で過ごしている際に、愛犬がとしぴさんの身体の上で粗相をしてしまい、「うんこされるお前めっちゃキモい」と感じたと明かした。また、シャワー後のとしぴさんが、半裸状態で出てきたとき、「その瞬間になんかサッてなった」と気持ちが冷めた瞬間について話していた。

また、Rちゃんは3日に公開されたYouTuberグループ・えびじゃの動画の中でも、このエピソードを披露。「座り方が、私がうんち拭いてるのに、こう亭主関白っぽいポーズをされたときに『は？ 死ね』ってなったの」「自分の家に進撃の巨人がいたら耐えられない」と話していた。