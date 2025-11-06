大リーグ挑戦の岡本和真、元巨人ヘッドが「ピンストライプ」猛プッシュ...「困ったときに相談できる人がいる」

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）が、2025年11月5日にユーチューブを更新し、今オフ大リーグに挑戦する巨人・岡本和真内野手（29）について、「ヤンキースに行ってほしい」との見解を示した。

「ニューヨークに行けば松井がいる」

岡本は今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦。日本球界屈指の強打者の大リーグ挑戦に、多くの米メディアが注目している。

大リーグ公式サイト「mlb.com」は、岡本の移籍先として、ニューヨーク・メッツとデトロイト・タイガースが有力候補に挙がっていると指摘した。

巨人の「4番」としてチームをけん引してきた岡本。来シーズンは、大リーグのどのチームのユニホームを着るのか。

巨人のコーチ時代、岡本を指導した元木氏は「俺が行ってほしいのは、やっぱりピンストライプ。ヤンキース」とし、その理由について、次のように説明した。

「ニューヨークに行けば松井（秀喜）がいる。松井が向こうにまだいる。ヤンキースとも当然、まだつながっている。困ったときに松井に相談できる。すごい人材と一緒にできる。だから、ヤンキースに行って頑張ってほしい。ポジションはどこでもいい。サード、ファーストはすごいきつい。外野も大変だけど。でもサードでやってほしい」

松井秀喜氏（51）は現役時代、巨人でプレーし、02年オフにニューヨーク・ヤンキースに移籍した。ヤンキースで7年間プレーした後、エンゼルス、アスレチックス、レイズと渡り歩き、12年シーズンを最後に現役引退した。大リーグ通算175本塁打、760打点を記録した。