カジサック、「マジで嫁好きやから」夫婦円満の秘訣を話す　「根本的な恥じらいって大事だなと思ってて」

チャンネル登録者数214万人のカノックスターさんが、公式YouTubeチャンネルを更新し、1年ぶりにYouTuber「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんとコラボを行った。

動画は2025年11月4日に公開され、夫婦円満の秘訣や人生で一番高かった買い物、さらにYouTubeチャンネル「カジサック KAJISAC」の元メンバーについてトークしている。

5児の父のカジサック、夫婦円満の秘訣は？

動画では現在5人の子どもがいる梶原さんへ、2024年に結婚し第一子が生まれた後輩パパのカノックスターさんがさまざまな質問をぶつけた。

高級料理店に行くことはあるのかというカノックスターさんの質問に対して、梶原さんは「高級なとこはめったに行かない」「でも記念日とかは奥さんと二人でそういうちょっと高級なお寿司屋さんとかは行ったりする」と庶民的な一面を告白。加えて、月に一度は奥さんとデートする時間をつくっていることを明かした。

また、視聴者からの「浮気したことある？」という質問に対し、梶原さんは「ねえよ！」「本当に興味がない」と回答。「嘘でもなんでもない、マジで嫁好きやから」と理由も答えた。

さらに、カノックスターさんから夫婦円満の秘訣を聞かれると、「恥じらいを持つことだと思ってる」と答え、「根本的な恥じらいって大事だなと思ってて、一緒にお風呂入ることもね、アリだと思うんですけど、僕は入らないんですよ絶対」など、持論を明かした。

加えて、配偶者に対するリスペクトがなくなると、同時に心の距離もあくと語った梶原さん。結婚式の愛の誓いも、リスペクトを誓うことではないかと話し、ケンカの後に折れることができるのも、相手を尊敬しているからこそだとコメントしている。