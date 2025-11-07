J-CAST ニュース

【ドジャース】出場機会恵まれなかったキム・ヘソン、「なぜ監督を恨まなかったのか」...キムの実直さに韓国メディア感嘆

2025.11.07 14:14
スポーツ班
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

    韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2025年11月7日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するキム・ヘソン内野手（26）の特集記事を公開し、渡米1年目の今シーズンのパフォーマンスを振り返った。

  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）
  • キム・ヘソン選手（ドジャースインスタグラムより）

今季は71試合で打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁

    キムは24年オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用してドジャースに入団。米メディアによると、3年総額1250万ドル（約19億6500万円）の契約だという。

    今シーズンはマイナーで開幕を迎え、5月上旬に大リーグに昇格した。レギュラーシーズンでは、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。守備では、ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターなどのポジションをこなした。

    ポストシーズンでは、ワールドシリーズ（WS）までの全シリーズでロースター（出場選手登録枠）入りを果たした。出場は地区シリーズ第4戦、WS第7戦の2試合で、いずれも途中出場だったが、WS第7戦では延長11回にセカンドの守備に入り、グランドで優勝の瞬間を迎えた。

    ドジャースの一員としてWSを制し、最高の形で今シーズンを締めくくったキム。6日に米国から帰国し、仁川国際空港で報道陣の取材に対応した。

    キムを取材した「OSEN」は、「『ポストシーズン17試合先発外』キム・ヘソン、なぜロバーツ監督を恨まなかったのか」などのタイトルで、キムとデーブ・ロバーツ監督（53）の関係性を検証した。

    ロバーツ監督は、ポストシーズン全17試合でキムを先発から外した。レギュラーシーズンでは、キムが左打者のため、主に対戦相手の投手が右投げの場合、先発で起用するケースが多かったが、ポストシーズンでは投手の左右に関係なくベンチスタートだった。

ベンチスタートに韓国メディア大不満、それでも「キム・ヘソンは指揮官を恨まなかった」
続きを読む
1 2
全文表示
キム・ヘソン
ドジャース
メジャーリーグ
ワールドシリーズ
大リーグ
姉妹サイト