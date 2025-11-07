【ドジャース】出場機会恵まれなかったキム・ヘソン、「なぜ監督を恨まなかったのか」...キムの実直さに韓国メディア感嘆

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2025年11月7日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するキム・ヘソン内野手（26）の特集記事を公開し、渡米1年目の今シーズンのパフォーマンスを振り返った。

今季は71試合で打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁

キムは24年オフ、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズからポスティングシステムを利用してドジャースに入団。米メディアによると、3年総額1250万ドル（約19億6500万円）の契約だという。

今シーズンはマイナーで開幕を迎え、5月上旬に大リーグに昇格した。レギュラーシーズンでは、71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録。守備では、ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターなどのポジションをこなした。

ポストシーズンでは、ワールドシリーズ（WS）までの全シリーズでロースター（出場選手登録枠）入りを果たした。出場は地区シリーズ第4戦、WS第7戦の2試合で、いずれも途中出場だったが、WS第7戦では延長11回にセカンドの守備に入り、グランドで優勝の瞬間を迎えた。

ドジャースの一員としてWSを制し、最高の形で今シーズンを締めくくったキム。6日に米国から帰国し、仁川国際空港で報道陣の取材に対応した。

キムを取材した「OSEN」は、「『ポストシーズン17試合先発外』キム・ヘソン、なぜロバーツ監督を恨まなかったのか」などのタイトルで、キムとデーブ・ロバーツ監督（53）の関係性を検証した。

ロバーツ監督は、ポストシーズン全17試合でキムを先発から外した。レギュラーシーズンでは、キムが左打者のため、主に対戦相手の投手が右投げの場合、先発で起用するケースが多かったが、ポストシーズンでは投手の左右に関係なくベンチスタートだった。