【高校サッカー】予選優勝翌日に「飲酒」部員数人　大阪・興国高校で発覚・謝罪「教育が至らず」...「厳正に対処」へ

興国高校（大阪市天王寺区）が2025年11月5日、サッカー部員数人の飲酒行為が発覚し、校則に則り処分したことを公表した。「本校の教育が至らず多数の方にご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」などと伝えている。

1日には第104回全国高校サッカー選手権大会の大阪予選で6大会ぶり2回目の優勝を果たし、12月28日に開幕する全国大会への出場権を得たばかりだった。300人近い部員を抱え、プロを多数輩出した名門としても知られる。

今後の活動は「調査の結果を踏まえて判断」

興国高校は発表で、4日に報道機関から「サッカー部員が、夜間酒に酔ったような様子を目撃されている」との情報が寄せられたとしている。これを受けて聴き取り調査を行い、サッカー部員数人が、日曜日にあたる2日夜に「大阪府内の飲食店において飲酒した事実」を認めたという。下記のように対応を説明した。

「このため本校は、当該部員らに対し直ちに自宅待機を命じる共に、クラブ活動についても無期限停止を申し渡しました。また、校則に則り、すでにしかるべき処分を行っております。



今回の事象は一部の部員が校外で行った行為ではありますが、他に同種の事象がないか、部全体を対象として速やかに調査のうえ、今回の事象とあわせてサッカー協会および高体連に報告する予定です。また、今後のサッカー部としての対外活動については、上記調査の結果を踏まえて判断することといたします」