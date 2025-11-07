ナウル旅行者「かなりしんどかった」→政府観光局が異例の率直＆神対応、訪問には「覚悟持って」

ハワイとオーストラリアの間にある小さな島国、ナウル共和国を訪れて「正直かなりしんどかった」と明かしたインフルエンサーと、フォロワーの多さで知られる同国政府観光局公式Xのやりとりが注目を集めている。

「珍しい国に来れたのは嬉しかったけど...」

発端となったのは、SNSで世界一周の様子を公開しているインフルエンサーの「たいと」さんによる2025年11月7日の投稿だった。

「あんまり国を悪く言いたくないんだけど...話題のナウルに6日間いて、正直かなりしんどかった」と切り出したたいとさんは、「珍しい国に来れたのは嬉しかったけど、毎日何かしらモヤモヤがあって、今日ついに『もう無理だ...』ってなった。52ヶ国まわってきたけど、再訪しない国ランキング、ここが圧倒的1位」と率直な思いをつづった。

「前提として、旅で見えるのはその国のごく一部だし、良い悪いじゃなく『相性』もある」としつつ、その理由を明かした。

「まず、笑顔と挨拶が少ない」といい、「挨拶しても返ってこないことが多い。スーパーやレストランでも基本的に無表情で、距離がある空気感。『文化の違い』と言えばそれまでだけど、正直ずっと居ると心がちょっと削られる」。

食事についても「食が楽しめない」と明かし、「レストランはほぼ中華」だったとし「『ナウルならではのご飯』が味わえなくて、旅の楽しさの一つがごっそり抜け落ちてる感覚」とした。

さらに、宿のセキュリティについても「かなりしんどかった」とした。