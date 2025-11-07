FA熟考の巨人・中川皓太、「先発をやらせてみたらどうか」識者提言...「このままいったら早く潰れるかもしれないし先発型」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月6日にユーチューブを更新し、国内フリーエージェント（FA）権を保有している巨人・中川皓太投手（31）に「先発転向」を提言した。

「人の良さがリリーフに出る」

中川は8月に国内FA権を取得。今シーズンの年俸は8500万円（金額は推定）で、人的、金銭の補償が発生しないＣランクとみられる。

スポーツ紙によると、中川は6日に報道陣の取材に対応し、FA権行使に関して熟考していることを明かしたという。

東海大学出身の中川は、15年ドラフト会議で巨人から7位で指名されて入団した。ルーキーイヤーの16年9月に1軍デビューを果たし、以降、貴重な中継ぎ左腕としてチームに貢献してきた。

今シーズンは63試合に登板し、2勝4敗36ホールド、防御率2.24を記録した。通算は14勝17敗120ホールド38セーブ。

中川の実力を高く評価する高木氏は、「このFAを機に（球団に）『1回先発をやらせてもらえませんか？』と言ったらどうかと思う」と切り出し、その理由について説明した。

「球種がどれくらいあるか分からないが、今は中継ぎに入っているから、真っすぐとかフォークとか、それほど多くの球種を投げていないと思う。だけど、人の良さがリリーフに出る。そうしたら先発で6回をある程度、2点とか3点をもらって投げる方が、力を発揮するのではないかと思う。みんな『中継ぎの』レッテルを張っているが、先発をやらせてみたらどうなんだろうと思う」