ホームからカメラを差し出し...「危険な撮影行為は絶対ダメ！」　福岡市地下鉄が撮り鉄にXで警告

鉄道ファンの一部がホームドアからカメラを線路上に出して撮影していたとして、福岡市地下鉄が2025年11月7日、モニター画像を公式Xに投稿し、「危険な撮影行為は絶対ダメ！」と呼びかけている。

こうした行為は、1年前にもあったといい、このときは警察にも相談したが繰り返された形だ。地下鉄を運営する福岡市交通局内では、「そもそもホームで撮影禁止にする必要があるのではないか」との意見も出ているという。

警笛を鳴らしたが、数秒間撮影を継続

黒っぽい服を着た若い男性が、電車がホームに入って来ているにもかかわらず、カメラを差し出している。あと少しで電車と衝突しそうなほどの近さだ。

この画像は、福岡市地下鉄が11月7日、男性の顔などの部分は黒く塗りつぶしたうえで、公式Xで投稿した。投稿では、10月24日15時40分に福岡市内の祇園駅ホーム上であったことだとした。

それによると、男性は、「試運転」と表示された電車を撮ろうと、ホームドアから線路側へ乗り出してカメラを構えていた。電車の運転士が警笛を鳴らし、非常ブレーキをかけたにもかかわらず、この男性は、数秒間撮影を継続していたという。

「大変危険な状態でした」としたうえで、「写真のような行為は絶対にやめて下さい！」と呼びかけている。

福岡市交通局の安全推進課は11月7日、J-CASTニュースの取材に対し、このときは、2人が並んで危険な行為をしていたと説明した。写真では、もう1人は重なって見えていない。電車が非常停止した後、駅員が現場を確認しようとしたが、2人は走って逃げたとしている。

ホーム上には、他に数人の鉄道ファンがいたが、ルールを守り黄色い線から下がって撮影していたという。