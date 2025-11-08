ドジャース・フリーマン、床でうねうね...歓喜のダンスがスゴすぎ！　ベッツのTikTokで話題沸騰

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ選手（33）が、2025年11月5日（日本時間）にTikTokを更新。チームメイトのフレディ・フリーマン選手（36）が、パーティーでダンスする動画を公開した。

「フレディが動いてた！！」

ベッツ選手はTikTokで、「昨夜は愛の夜だった。フレディが動いてた！！」と投稿。おどけた調子で登場したフレディ・フリーマン選手が、床でうねうねと動く「ワームダンス」を披露し、周りの人々が大盛り上がりしている動画を公開した。

ベッツ選手は「＃worldseries」「＃afterparty」「＃dodgers」とのハッシュタグを添えていて、ドジャースのワールドシリーズ制覇を祝したパーティーでの1コマとみられる。

コメント欄には「貴重映像」「フリーマンすげえwwwwwwwww」「フリーマン陽キャ過ぎて死ぬw 余計に好きになるやん」「これが俺たちのドジャースだ」などと書き込まれている。