高市首相斬首投稿、日本政府が抗議　中国総領事は脅迫・殺害示唆指摘に「拡大解釈と歪曲」と反論

高市早苗首相による台湾有事をめぐる国会答弁について脅迫とも取れる発言を行い、後に削除していた中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事が2025年11月10日にかけ、改めて持論を展開している。

日本政府は投稿に抗議し、「中国側から明確な説明がなされるよう求めていく」としている。

「その汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」

薛氏の投稿は、朝日新聞デジタルによる「高市首相、台湾有事『存立危機事態になりうる』 武力攻撃の発生時」との記事に反応したもの。記事では高市氏が7日の衆院予算委員会で、日本が集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」にあたる具体例について、台湾有事を挙げたことを伝えていた。

薛氏は8日、この記事を引用すると、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」（原文ママ・以下同）とし、怒り顔の絵文字を添えた。

薛氏の投稿は波紋を広げ、「文脈からして高市首相への殺害予告とも読み取れるので極めて悪質」などとする批判を呼んだ。

薛氏は中国の攻撃的な外交スタイル「戦狼外交」の代表例として知られており、過去にも21年には台湾問題に関連して、「台湾独立＝戦争。はっきり言っておく！ 中国には妥協の余地ゼロ！！！」と投稿し批判を受けていた。

薛氏は9日夕方までに投稿を削除した一方で、「中国内政への干渉、国家主権の損害、台湾両岸統一の妨害などは一切許さい」（原文ママ）などと主張。このほか、自身の主張を支持するような投稿をリポスト（拡散）している。