「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、守備不安でポジション変更「不可避」...米報道に韓国メディア衝撃、ライバルは元ドジャース外野手

韓国スポーツメディア「スポーツコリア」（ウェブ版）は2025年11月9日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、ポジションの変更が「不可避」と報じた。

「イ・ジョンフ、センターとして最後のシーズンになる可能性も」

大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録した。1年目の昨シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱したため、今シーズンが実質1年目のシーズンだった。

韓国プロ野球（KBO）リーグで、打率.360を記録したイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに移籍した。米メディアによると、6年総額1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだという。

複数の米国メディアが、「韓国のイチロー」の今シーズンを「物足りない」と指摘。打率.266は期待を下回り、守備面でも精彩を欠いたプレーがみられ、大型契約に見合わぬパフォーマンスとの評価だった。

このような状況の中、「スポーツコリア」は「衝撃的な見通しだ 米メディア『イ・ジョンフ、センターとして最後のシーズンになる可能性も』...守備不安でポジション変更検討は避けられない」とのタイトルで記事を展開した。