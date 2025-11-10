J-CAST ニュース

「韓国のイチロー」イ・ジョンフ、守備不安でポジション変更「不可避」...米報道に韓国メディア衝撃、ライバルは元ドジャース外野手

2025.11.10 16:57
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

    韓国スポーツメディア「スポーツコリア」（ウェブ版）は2025年11月9日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、ポジションの変更が「不可避」と報じた。

  • イ・ジョンフ選手（本人イスタグラムより）
    イ・ジョンフ選手（本人イスタグラムより）
  • イ・ジョンフ選手（本人イスタグラムより）

「イ・ジョンフ、センターとして最後のシーズンになる可能性も」

    大リーグ2年目のイは今シーズン、センターのレギュラーとして150試合に出場し、打率.266、8本塁打、55打点、10盗塁を記録した。1年目の昨シーズンは、5月に左肩を負傷して戦線離脱したため、今シーズンが実質1年目のシーズンだった。

    韓国プロ野球（KBO）リーグで、打率.360を記録したイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに移籍した。米メディアによると、6年総額1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだという。

    複数の米国メディアが、「韓国のイチロー」の今シーズンを「物足りない」と指摘。打率.266は期待を下回り、守備面でも精彩を欠いたプレーがみられ、大型契約に見合わぬパフォーマンスとの評価だった。

    このような状況の中、「スポーツコリア」は「衝撃的な見通しだ 米メディア『イ・ジョンフ、センターとして最後のシーズンになる可能性も』...守備不安でポジション変更検討は避けられない」とのタイトルで記事を展開した。

「チームは外野守備力強化のための内部競争体制を構築する動き」
続きを読む
1 2
全文表示
イ・ジョンフ
ジャイアンツ
メジャーリーグ
大リーグ
韓国のイチロー
姉妹サイト