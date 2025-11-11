「クマ凶悪化」専門家が指摘　成田悠輔さん「こんなにクマが出てくるようになった理由わかっているのか」

温泉旅館やJR駅構内など人が多いところにもクマが出没、街に住む人たちも安穏としていられない。2025年11月10日放送の情報番組「ゴゴスマ」（TBS系）は東北地方を中心に相次ぐクマ被害を取り上げ、経済学者の成田悠輔さんが「こんなにクマが出てくるようになった理由というのはわかっているのか」と疑問を投げかけた。

「以前のクマの常識と違って来た」

番組では今年の青森、秋田、岩手、山形、宮城の東北5県のブナ結実状況が「大凶作」であることを林野庁発表のフリップを示し、クマの主食となるブナの実の不作が大量出没の原因になっているのではないかと説明した。

スタジオがざわついたのは、ニュース解説担当で元CBC特別解説委員の石塚元章さんが「（クマが）凶暴化している気がする。家の中まで入ってきたり何もしてない人にいきなり襲いかかったりと以前のクマの常識とちょっと違っているような気がする」と話したときだ。

クマの生態に詳しい岩手大学農学部准教授の山内貴義さんは「かなり人慣れした個体が増えていて2年前ぐらいから顕著になってきたけど、最近はそれに拍車をかけて凶暴化というより凶悪化している」と話した。MCの石井亮次さんも思わず「凶悪化」に反応し「おわ～」と声をあげた。