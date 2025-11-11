【ドジャース】キム・ヘソン、TVインタビューに韓国ファンがっかり...実父「金銭問題」言及なしに「論争回避の印象」

韓国メディア「マニアタイムズ」（ウェブ版）は2025年11月11日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、キムのテレビ番組内のコメントに対する日韓ファンの「印象」に言及した。

「日本ではキム・ヘソンへの称賛が続いた」

キムは、大リーグ1年目の今シーズン、レギュラーシーズンで71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録した。

ポストシーズンでは、全シリーズでロースター（出場選手登録枠）入り。ワールドシリーズ（WS）第7戦では、延長11回の守備でセカンドに入り、WS2連覇の瞬間をグランドで迎えた。

今シーズンの全日程を終え、6日に韓国に帰国した。地元メディアの取材が続く中、9日に韓国テレビ番組「ニュースルーム」に出演し、ドジャースで過ごした1年目のシーズンを振り返ったという。

「マニアタイムズ」によると、キムは番組内で大リーグへの適応過程や、山本由伸投手（27）との関係、大谷翔平選手（31）への印象などを語り、野球の話が中心だったという。

同メディアは、番組内でのキムの発言に注目し、「キム・ヘソンに対する日韓ファンの相反する反応、なぜか？」とのタイトルで記事を展開。キムの言動に対する日韓ファンの「温度差」を解説した。

記事では「日本ではキム・ヘソンへの称賛が続いた」とし、こう続けた。