プロレスで復帰のフワちゃん、5時間練習して...充実笑顔の3ショット　「こういう青春が大好物」

タレントのフワちゃんが2025年11月11日にXを更新し、5時間練習したことを報告し写真を公開した。

「めちゃくちゃしんどいけど、マジ楽しい」

フワちゃんは不適切発言が原因で2024年8月11日から活動休止していたが、11月7日に女子プロレス団体・スターダムの後楽園ホール大会のリングに登場し、同団体への入団とプロレスラーとして活動を再開することを報告。12月29日には両国国技館で試合を行うことも発表していた。

フワちゃんは11日にXで「今日は、5時間練習しました！！」とつづり、同じスターダムに所属するプロレスラーの浜辺纏さんと金屋あんねさんと撮影した3ショットを公開した。

フワちゃんの手にはおせんべいとプロテイン飲料が握られており、「めちゃくちゃしんどいけど、マジ楽しい（フワはこういう青春が大好物）」とつづり、充実感ただよう笑顔を見せていた。

このポストにフワちゃんの元には、「5時間練習してこの笑顔は青春だわあ」「フワちゃんの発信がまた見れるようになっただけで幸せ」「女子プロレスは青春の物語ですよね！」という声が集まっていた。