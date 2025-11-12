京都・伏見区で「クマらしき動物」の目撃情報→実は「人」だった...X驚き　なぜ見間違えた？区に聞いた一部始終

京都市伏見区で2025年11月10日、「熊らしき動物」の目撃情報があったが、その後、「調査した結果、目撃対象は熊ではなく人であったことが判明しました」とアナウンスされ、驚きの声が寄せられている。なぜ、人とクマを見間違えたのだろうか。クマの対応を担当する伏見区地域力推進室に詳しい話を聞いた。

「調査した結果、目撃対象は熊ではなく...」

京都府警犯罪抑止対策室のXは10日14時29分、伏見区向島黒坊町の田畑で「熊らしき動物の目撃情報」があったとして注意喚起した。その後、16時46分に「【解決】熊らしき動物の目撃情報【伏見区】」として、「調査した結果、目撃対象は熊ではなく人であったことが判明しました」と報告した。

続く投稿では、「京都府内では、熊の目撃情報が多数ありますので、目撃した際は、決して近づかないで行政機関や警察に連絡してください」と呼びかけている。

Xではこれに、「熊の着ぐるみでも着てたんかな？」「え～！！そんなに熊さんに似てたのかな？」「熊に間違えられる人ってどんな人ｯ！！」「このパターンは初めて見たｗ」といった驚きの声が寄せられた。

なぜ、人を「クマらしき動物」と見間違えたのか。J-CASTニュースは12日、伏見区地域力推進室まちづくり担当で、実際に目撃情報を受けて調査を行った担当者に話を聞いた。

担当者によると、伏見警察署に「河川敷の堤防から黒いクマらしき動物が見えた」という目撃情報が寄せられたという。警察署から連絡を受けた担当者は10日昼過ぎ頃、別の担当課の職員と警察と一緒に目撃情報があった現地を訪れた。

車に乗って足跡やフンなどがないか2～3時間ほど見て回ったが、「クマらしき動物は発見されなかった」とした。近くにいた農家にも聞き込みをしたが、目撃情報はなかったという。