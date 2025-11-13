【ドジャース】キム・ヘソン、新人王投票「ゼロ」に韓国メディア衝撃...ワールドシリーズ出場も「存在感ゼロを意味」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年11月12日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、新人王投票で1票も入らなかったことを嘆いた。

今季は71試合に出場して打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁

全米野球記者協会（BBWAA）が選出する大リーグの新人王が11日に発表され、ア・リーグ、ナ・リーグからそれぞれ新人王が選出された。

今シーズン、大リーグ1年目となったキムへの投票はなかった。

マイナーで開幕を迎えたキムは、5月に大リーグに昇格。71試合に出場し、打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁を記録した。ユーティリティプレイヤーとして、セカンド、ショート、センターのポジションをこなし、チームに貢献した。

ポストシーズンでは、全シリーズでロースター（出場登録選手枠）入りを果たし、ワールドシリーズ（WS）にも出場した。WS第7戦では、延長11回からセカンドの守備に入り、WS2連覇達成の瞬間をグラウンドで迎えた。

地元韓国では、人気球団ドジャースに所属するキムへの注目度は非常に高い。大リーグ1年目ながら最強軍の中でWS出場にこぎつけたキムに対し、多くの地元メディアが「及第点」を与えた。

このような背景もあり、地元メディアにとって新人王得票「ゼロ」は衝撃だったようだ。

「スポーツ朝鮮」は、「なぜ？成功したデビューだと言っていたのに？キム・ヘソン衝撃の新人王得票『ゼロ』の意味 『存在感』がなかった」とのタイトルで記事を展開した。