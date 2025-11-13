J-CAST ニュース

コムドット・やまと、ロケ中に盗撮する通行人に「お前、来い！」と激怒 注意してもなお怒り収まらず

2025.11.13 16:35
   5人組YouTuberグループ「コムドット」のリーダー・やまとさんが2025年11月11日に公開した動画の中で、盗撮を行う通行人に対して声を荒げる場面があった。

盗撮を「有名税」とする意見に「ロジック通ってなさ過ぎてきしょい」

   やまとさんをめぐっては2021年、ロケ中に無許可でカメラを向けてくる通行人にブチギレる動画が大バズリ。以降、動画内やイベントなどで同様の行為を発見しては度々注意している。

   「【釣りなし】4年ぶりにやまとが盗撮にブチギレました」と題した動画では、コムドットのメンバー4名が2チームに分かれ、平日の東京・井の頭公園などを散策するやまとさんにバレないよう盗撮をし、撮影した枚数を競うという企画を実施した。

   公園内を歩きながらやまとさんは、盗撮する人の心理について「動機がめちゃめちゃわかんないんだよね。俺、マジで盗撮とかしたことないから」と首をかしげた。また、「今さら俺、良い奴ぶろうみたいなのとかないから。身の丈に合った人気があればいいんで。聖人として人気になるみたいなのは全く求めてないからこそ言いたいんだけど」と前置きし、「『盗撮ぐらいいいやん』とか、『有名税だろ』とか『お金稼いでんだからそんぐら我慢しろよ』。ロジック通ってなさ過ぎてきしょい」と斬り捨てた。盗撮について「本当に嫌い。（盗撮を）する人のことを本当に人として下に見てるかな」と嫌悪感をあらわにした。

盗撮を行ったのは学生で「学生証を控えさせてもらった」
