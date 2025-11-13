J-CAST ニュース

「結構ハマると思う」井川遥が興味を示した趣味　劇団ひとり、アンタッチャブル柴田の「おすすめ」より好反応

2025.11.13 17:45
リサーチ班
   定年を迎えたり、子育ても一段落したりして趣味でも始めようか。そんな人たちに参考になりそうなテーマが2025年11月12日放送のバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）でとりあげられた。テーマは脳とカラダに良い趣味スペシャル。こんなものもあるかというほど、さまざまな趣味が紹介された。

  • 井川遥さんのインスタグラム（＠loin.official）より
  • 「手間をかけて育てること」が盆栽人気の秘密という
ピラティス、温泉巡り、キャンプ...「今は趣味がない」

   MCの明石家さんまさんがゲストとして出演した井川遥さんに「趣味は」と問う。

   井川さんが今までやってみた趣味として紹介されたのは、ウオーキング、ヨガ、ピラティス、サウナ、温泉巡り、料理、読書、音楽鑑賞、カラオケ、陶芸、旅行、キャンプ、スキー、スケート、俳句など。相当の数、誰もが一度はかじったことがある趣味のラインアップだ。

   ところが、「今は趣味がない」という。そこで、ゲスト出演者がさまざまな趣味候補を提案した。

   芸能界でも指折りの多趣味といわれるお笑い芸人の劇団ひとりさんは自身の「ゴルフクラブの組み立て」という職人顔負けの趣味を披露してスタジオをわかせながら「ミシンはどうですか」と井川さんにすすめた。

   お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣さんが推したのは自分が趣味にしている動物園巡り、水族館巡り。

「買い出しに行った時に工具をそろえる自分がいて」
ホンマでっか！？TV
井川遥
趣味
