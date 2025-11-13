JALのCAも「スニーカー」解禁　でも「厚底」はNG...自前調達で「制服になじむデザイン」が条件

日本航空（JAL）は2025年11月13日、客室乗務員（CA）と空港スタッフがスニーカーを履いて業務できるようにしたと発表した。選択の幅を広げ、働きやすい環境を目指す。

航空会社の中では、スカイマーク、JAL傘下の格安航空会社（LCC）のZIPAIR（ジップエア）、ANAホールディングス（HD）傘下の「AirJapan」（エアージャパン）などがすでにスニーカーを解禁しており、大手2社ではJALが先行した。

約1万4000人が対象、「スリッポン」も解禁

スニーカー解禁は、社員から「靴の選択肢を増やしてほしい」「制服着用時にも靴を着たい」といった要望があったことがきっかけで、JAL担当者は

「長時間の立ち仕事や長い距離を歩くこともあり、スニーカーを選べるようになったことで選択の幅が広がり、より働きやすい環境になったのでは」

などと説明。会社側の「多様な人材に活躍していただく」という背景も解禁を後押しした。

対象になるのは、JALグループ6社のCAと国内56空港・海外40空港の旅客サービススタッフ、約1万4000人。これまでは、革靴やヒール、パンプスを履いていたが、スニーカーも選べるようになった。ひもや金具がなく、足を滑り込ませるだけで履ける「スリッポン」も解禁された。