J-CAST ニュース

JALのCAも「スニーカー」解禁　でも「厚底」はNG...自前調達で「制服になじむデザイン」が条件

2025.11.13 19:45
工藤 博司
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   日本航空（JAL）は2025年11月13日、客室乗務員（CA）と空港スタッフがスニーカーを履いて業務できるようにしたと発表した。選択の幅を広げ、働きやすい環境を目指す。

   航空会社の中では、スカイマーク、JAL傘下の格安航空会社（LCC）のZIPAIR（ジップエア）、ANAホールディングス（HD）傘下の「AirJapan」（エアージャパン）などがすでにスニーカーを解禁しており、大手2社ではJALが先行した。

  • スニーカーは「黒でシンプルなデザイン」が条件だ
    スニーカーは「黒でシンプルなデザイン」が条件だ
  • 客室乗務員（CA）や空港スタッフ、約1万4000人が対象だ
    客室乗務員（CA）や空港スタッフ、約1万4000人が対象だ
  • 左端のような「スリッポン」を履くこともできる
    左端のような「スリッポン」を履くこともできる
  • カートの移動も簡単になった
    カートの移動も簡単になった
  • フットステップ（足かけ）に足をかけて荷物棚を開ける
    フットステップ（足かけ）に足をかけて荷物棚を開ける
  • カートのストッパーもかけやすくなった
    カートのストッパーもかけやすくなった
  • 飲み物のサービスもスニーカー姿で
    飲み物のサービスもスニーカー姿で
  • 車いすを押す地上係員もスニーカーで
    車いすを押す地上係員もスニーカーで
  • スニーカーは「黒でシンプルなデザイン」が条件だ
  • 客室乗務員（CA）や空港スタッフ、約1万4000人が対象だ
  • 左端のような「スリッポン」を履くこともできる
  • カートの移動も簡単になった
  • フットステップ（足かけ）に足をかけて荷物棚を開ける
  • カートのストッパーもかけやすくなった
  • 飲み物のサービスもスニーカー姿で
  • 車いすを押す地上係員もスニーカーで

約1万4000人が対象、「スリッポン」も解禁

   スニーカー解禁は、社員から「靴の選択肢を増やしてほしい」「制服着用時にも靴を着たい」といった要望があったことがきっかけで、JAL担当者は

「長時間の立ち仕事や長い距離を歩くこともあり、スニーカーを選べるようになったことで選択の幅が広がり、より働きやすい環境になったのでは」

などと説明。会社側の「多様な人材に活躍していただく」という背景も解禁を後押しした。

   対象になるのは、JALグループ6社のCAと国内56空港・海外40空港の旅客サービススタッフ、約1万4000人。これまでは、革靴やヒール、パンプスを履いていたが、スニーカーも選べるようになった。ひもや金具がなく、足を滑り込ませるだけで履ける「スリッポン」も解禁された。

「黒色でシンプルなデザイン」が条件
続きを読む
1 2
全文表示
JAL
スニーカー
日本航空
姉妹サイト