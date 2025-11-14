【野球】韓国代表は「井の中の蛙」なのか、11・15日韓戦が試金石...日本が1枚上、それでも「潜在能力」確認のチャンス

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2025年11月11日、韓国野球代表の特集記事を公開し、日本との強化試合が韓国代表の将来を占う試金石になるとの見解を示した。

韓国代表は国際舞台で長らく低迷

韓国代表は、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（15、16日・東京ドーム）で日本代表と対戦する。26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての強化試合となる。

韓国代表は大リーグの海外組を除く、国内組でメンバーが構成されている。

井端弘和監督（50）率いる「侍ジャパン」は、国内のトップ選手らが名を連ねる。今大会は、WBC26年大会の最終選考の場となるだけに、出場選手らの気合は十分だ。

韓国代表は近年、国際舞台での低迷が続いている。WBCは3大会連続で1次ラウンド敗退。復活を目指す26年大会では、1次ラウンドを突破し、ベスト8がひとつの目標となる。

韓国ではここ数年、野球人気が回復してきたという。国内のKBOリーグは盛り上がりを見せ、有望な若手が台頭しているという。

一方で、海外に目を向けると、大リーガーの数は日本と大きな差がある。なかでも投手に関しては顕著で、大谷翔平（31）、山本由伸（27）、佐々木朗希（24）ら日本人投手が活躍するなか、現在、韓国出身の投手はひとりも存在しない。

今大会は、日韓共に国内組による対戦となる。「スポーツ朝鮮」は、「韓国野球は『井の中の蛙』なのか、日韓戦がその試金石となる」などのタイトルで記事を展開した。