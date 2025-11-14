「ある日から眠れなくなった」ローラが突然渡米、それでも苦しみ続けた　「『私っておバカなのかな』と」

かつてのバラエティー番組で顔を見ない日はないというほどテレビに出ていたモデルでタレントのローラさん（35）が突然ロサンゼルスに拠点を移したのが2015年。あれから10年、トーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に2025年11月13日出演して、渡米の理由とその後の空白の10年間を明かした。

「これはダメだと思ってアメリカに飛んだ」

渡米前のローラさんはCM数15本、年間出演番組数200本というバラエティー番組を席巻する人気タレントだった。ところがその座を放り投げるように突然、ロサンゼルスに拠点を移してしまった。

「ある日から眠れなくなった。朝起きたらワクワクしない。笑えない自分がいて誰かをハッピーにすることができなくなっている自分がいる。これはダメだと思ってアメリカに飛んだ」と振り返った。

当時のローラさんは「おバカキャラ」がウリだったが、「『私っておバカなのかな』とずっと考えてプライベートでも落ち込んだりして自分を大切にしたかった」と自身に与えられた役割に苦しんできた悩みを打ち明けた。

それを聞いていたモデルのアンミカさんは「思いきり笑ったのはいつだったろうと自分が感じたら、それはローラちゃんと同じように1回ちょっと今あるものを手放してゆっくりするきっかけなのかなと勉強になった」と共感した。