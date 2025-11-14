パイレーツ・23歳怪物スキーンズ、サイ・ヤング賞に　ドレス姿の爆美女インフルエンサー恋人と歓喜の2ショット

大リーグで今シーズン最も活躍した投手を表彰する「サイ・ヤング賞」の投票結果が日本時間11月13日に発表され、ナ・リーグではピッツバーグ・パイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が栄冠を手にした。

パイレーツの公式インスタグラムでは、スキーンズ投手と、恋人で元体操選手のインフルエンサー、オリビア・ダンさんとの歓喜の2ショットなどを公開した。

受賞が決まってハグを交わす

パイレーツ公式インスタグラムは「CY SZN」とコメントを添えて、ユニフォーム姿とは一転、シャツとパンツのフォーマルなスタイルのスキーンズ投手と、ブラウンのタイトドレス姿のダンさんをとらえた写真を公開した。

1枚目では、充実感ある表情のスキーンズ投手、最高の笑顔で脚をあげたポーズで笑顔のダンさんがシャンパンを掲げる2ショットとなっている。

そのほか、家族らとともにソファの上で発表の瞬間を待つ動画では、受賞が決まって、2人がハグを交わすシーンもあった。8枚目ではスキーンズ投手がダンさんの腰に手を回し、体を寄せ合う2ショットも公開されている。

スキーンズ投手は今シーズン、32試合に登板して10勝10敗、防御率1.97、216奪三振をマークした。サイ・ヤング賞は、満票を集め、初受賞となった。