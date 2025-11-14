「あれ、AiScReamは？」　NHK紅白・スポニチ「内定」報道に「誤報」騒ぎ、ファン阿鼻叫喚

大みそか恒例「NHK紅白歌合戦」の出場歌手が2025年11月14日に発表され、ネット上で悲喜こもごもの声が上がっている。

そんな中で、驚きが広がったのは、SNS上でバズった女性声優3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」の名前がなかったことだ。確か、早々と内定報道が出ていたはずなのだが......。

「チョコミントよりも あ・な・た」が国外でもバズり...

AiScReamは、人気アニメ「ラブライブ！」シリーズでキャラクターの役を務めた降幡愛さん（31）、大西亜玖璃さん（28）、大熊和奏さん（24）による期間限定のユニットとして結成された。1月に発売されたデビュー曲「愛スクリ～ム！」が、3月に入ってTikTok上で投稿されて大きな話題になり、曲の途中に出てくる「チョコミントよりも あ・な・た」の台詞パートは、若者の間でもてはやされた。

東方神起らK―POPグループも真似をするなどして、国外でも認知が広がった。

そんな中で、大手スポーツ紙「スポーツニッポン」が10月20日、「AiScReam 紅白内定 女性声優3人組ユニット キュートなコールアンドレスポンス拡散で人気に」とのタイトルをつけてウェブ版ニュースで報じた。

記事では、関係者への取材で「初出場することが内定した」と分かったとした。「紅組歌手としての出場が濃厚」とし、「制作サイドが近く正式に打診する方向で最終調整に入っている」と内情を明かした。

記事によると、NHK関係者が「第1部（前半）の出演で視聴率の底上げが期待される」とし、「SNSをきっかけに世界につながっていった今年のテーマを象徴する歌」と激賞していたという。

その後、「愛スクリ～ム！」の台詞は、11月5日に発表された「新語・流行語大賞」の候補30語にも選ばれるまでになった。