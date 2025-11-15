「素人判断」で数十万円の大損！亡き父の激レアカメラを勝手に売却→家族ブチギレ　遺品整理の落とし穴

遺品整理を家族の代表が進めることは珍しくない。しかし、「よかれと思って片づけた結果」が、家族の間に深い溝を残すこともある。今回は例として、父の愛用カメラをめぐって生じた兄弟間のすれ違いを通じて、整理に先立つ「確認」の重要性を考えたい。

思い出の品が「資産」に変わった瞬間

父が亡くなったあと、実家の片づけを中心的に進めたのは長男だった。母はすでに他界しており、父が一人で暮らしていた家には、長年の生活の跡がそのまま残されていた。長男は仕事の合間を縫って実家に通い、「早めに整理して不動産の名義変更も進めよう」と考えていた。

弟と妹はそれぞれ遠方に暮らしており、頻繁に帰省するのは難しかった。「兄さんに任せるよ」と言われたことで、長男は自分の判断で遺品整理を始めた。当初は、古びた衣類や壊れた家電など、誰が見ても不要と思えるものから順に処分していった。だが、作業を重ねるうちに「これは残すべきか」「価値があるのか」と迷う場面が増えていった。

書類や印鑑、古い日記、趣味の収集品など、価値の有無をすぐに判断できないものも多かった。特に、父が若いころから趣味で集めていたカメラがそうで、ホコリをかぶったまま棚の奥に並んでいた。古いストラップや説明書も混じっており、見た目はどれもくたびれていた。長男は「もう壊れているだろう」と思い込み、まとめて中古品店に持ち込み、数万円で引き取ってもらった。

その後、遺品整理はおおむね終わり、実家の売却準備も進み始めていた。ところが、四十九日の法要で家族が集まった際、弟がふと「お父さんのカメラ、あのライカは残ってる？」と尋ねた。長男が「古いのは全部処分した」と答えると、弟は一瞬、顔色を変えた。父が昔から大切にしていた限定モデルがあり、写真仲間の間でもよく知られた希少な一台だったという。

後日、弟が同型機を調べたところ、現在は市場で数十万円以上の価値があることがわかった。弟は「確認もせずに売るなんて」と不満を漏らし、妹も「せめて一言相談してくれればよかった」と不信感を抱いた。長男は「知らずに進めただけで、悪気はなかった」と釈明したが、すでに品物は中古市場に流れており、取り戻すことはできなかった。

長男が弟と妹に対して金銭的な補償をどうするかをめぐって、家族内で話し合いが続いた。幸いにも、家庭裁判所に持ち込むほどの深刻な争いには至らなかったが、しばらくの間、弟や妹との関係にはわだかまりが残った。（※プライバシー保護の観点から、内容を一部脚色している）