iPhone Airの苦戦で影響？　次期iPhone 18 Pro Maxは容赦ない「厚型重量級機種」になる...リーク情報が

AppleのiPhoneは「軽量薄型」から真逆の方向への転換を余儀なくされるかもしれない？

2025年9月の発売前から注目されていたiPhone Airは、販売台数が伸び悩んでいるといわれている。生産台数計画を大幅に削減するという報道も出ている。一方、同時に発売されたiPhone 17 Pro、Pro Maxの販売は順調に伸びており、それが来年発売と予想されている新型iPhoneにも大きく影響するという。

次期iPhone Pro Max、すなわちiPhone 18 Pro Maxは、iPhone史上最も重い機種になるという情報も出始めている。

iPhone史上最も重い機種が登場か？

Apple製品の情報に詳しいニュースサイト「9to5Mac」が、その詳細を報じている。

中国SNSのウェイボーで情報を発信しているInstant Digital氏によると、iPhone 18 Pro Maxの重量は240gを超えるという。これはiPhone史上最も重い。iPhone 17 Pro Maxは233gである。さらに、iPhone 18 Pro Maxは若干ながら厚みが増す可能性があるという。

この「9to5Mac」の記事執筆者のRyan Christoffel氏は、個人的にはiPhone Airのパフォーマンスは満足できるレベルだとしつつ、多くのユーザーはよりバッテリー持続時間の長いiPhoneを求めていると解説している。