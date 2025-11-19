CloudFlareで大規模障害　X不具合で「ツイッター」トレンド入り、「青い鳥返せ」の声も

コンテンツを安定して配信するためのコンテンツデリバリネットワーク（CDN）などを手掛ける米企業・CloudFlare（クラウドフレア）で2025年11月18日夜（日本時間）に大規模障害が発生した。

この影響でXでもアクセス不具合が発生し、多くのユーザーから混乱の声が上がった。

「ボット対策機能を支えるサービスに潜在的バグ」

CloudFlareは、ウェブサイトへのアクセス負荷の分散や、攻撃防御のシステムなどを提供している。

日本時間18日21時頃から、Xや対話型生成AIサービス「ChatGPT」などでアクセス不具合をはじめとする障害が発生した。

同社によると、18日23時頃までに不具合の原因を特定。19日の4時半頃までに問題を修正し、正常なアクセスが可能な状態になったとしていた。

当初はサイバー攻撃の可能性も取り沙汰されたが、同社CTO（最高技術責任者）のデーン・クネヒト氏はこれを否定。自身のXで、次のように説明した。

「簡単に言えば、ボット対策機能を支えるサービスに潜在的バグがあり、当社が行った定期的な設定変更後にクラッシュし始めまた。これが連鎖的にネットワークや他のサービス全体に深刻な影響を及ぼした。これは攻撃ではない」